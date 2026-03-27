Četrtkovo vožnjo si bo 45-letni motorist zapomnil. Stala ga bo 3340 evrov

V četrtek zvečer so v Tribanu koprski policisti zasegli vozilo 45-letnemu vozniku motornega kolesa, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Poleg tega je bil hitri test za droge pozitiven na kanabis in kokain, odklonil je strokovni pregled.

Globa v višini 3340 evrov

Zaradi več kršitev mu je bil izdan plačilni nalog v skupnem znesku 3340 evrov (neregistrirano vozilo, neopravljen tehnični pregled, odklon strokovnega pregleda, ker vozilo ni tehnično brezhibno, ker ni ustavil na znake policistov, je peljal po kolesarski stezi, ni nakazal smeri vožnje s smerno utripalko) in podan bo obdolžilni predlog za vožnjo brez vozniškega dovoljenja.

V Kopru so policisti ustavili 44-letnega voznika osebnega avtomobila, pri katerem je bil hitri test za droge pozitiven na kanabis, strokovni pregled je odklonil. Podan bo obdolžilni predlog.

Lastniku vozila bodo policisti poslali obvestilo, da se izjasni o kršitvi, nato sledi hitri postopek z odločbo.