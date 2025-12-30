Četverica ponoči kradla cigarete

»Nisem kriv,« je bil na krškem okrožnem sodišču kratek 20-letni Gabrijel Barišić iz Brežic. Pripomnil je še, zakaj bi priznal nekaj, česar ni storil. Že tako ga potem, ko ga bodo izpustili iz prevzgojnega doma v Radečah, čaka še 8 mesecev zapora, doma pa dvoje malih lačnih ust, zato je trdno odločen, da bo odslej njegovo življenje teklo tako, kot mora, torej brez stranpoti. »Gabrijel Barišić je skupaj z Vidom Hudorovcem, mladoletnikom in neznano osebo 29. avgusta 2023 med 22.20 in 22.40 vlomil v lokal Eurobar v Šentlenartu pri Brežicah. Poškodovali so ključavnico vhodnih vrat in na silo vstopili v objekt. Odnesli so 34 zavitkov cigaret ter dve denarnici z menjalnim denarjem, s čimer so podjetje Eurodom z Malega Kamna oškodovali za 353 evrov,« je očitke iz obtožnice predstavila višja državna tožilka Mateja Roguljič.

Obtožnico zastopa višja državna tožilka Mateja Roguljič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Del postopka je že pravnomočno končan. Vido Hudorovac iz Kerinovega Grma je namreč s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde in prejel pol leta zaporne kazni. Barišić vztraja, da ga takrat, ko je bilo vlomljeno v lokal na robu Brežic, ni bilo zraven. Ko bo torej zadeva prišla na vrsto, bo stekel kazenski postopek, v katerem bo pričal tudi že obsojeni Vido. Se pa Barišić očitno zgledno obnaša v prevzgojnem domu, saj je na krško sodnijo prišel sam, brez spremstva pravosodnega policista.

Obsojen zaradi izsiljevanja

Zaveda se, da ga čaka še zaporna kazen, v Novem mestu je bil namreč pred kratkim obsojen na 8 mesecev zapora, ker je skupaj z mladoletnikom izsiljeval dva dijaka. Zgodilo se je 8. maja 2024 okoli pol enajste dopoldne nedaleč od Šolskega centra Novo mesto. Med odmorom sta šolarja nameravala do bližnje trgovine, ko sta na pločniku srečala dva Roma, eden od njiju je bil Barišić. Ta se je namerno zaletel v enega od dijakov, ga zagrabil za pulover, da se je slišalo paranje puloverja, ter ga grozeče potegnil k sebi. Drugo roko je stisnil v pest, kot da bo prestrašenega fanta udaril. Očital mu je, da se je on namerno zaletel vanj, zato mu je zapretil, da ga bo pretepel, potem pa mu ponudil možnost, da ga bo pustil pri miru, če mu da 20 evrov.

Nasilneža sta od dijakov zahtevala denar. FOTO: Mrohana Getty Images/istockphoto

V izsiljevanje se je vključil še drugi, takrat mladoletni Rom, in izsiljeval še drugega dijaka, prav tako je zahteval 20 evrov. Ker se je dijak skušal izmakniti z izgovorom, da denarja nima, mu je iz žepa izpulil denarnico. Ker denarja ni bilo, bila pa je bančna kartica, sta morala dijaka v družbi Romov do bližnjega bankomata. Med potjo do trgovine sta nasilneža večkrat ponovila, da morata dati denar, mladoletnik pa je enega od dijakov med potjo grozeče zagrabil za vrat. Ko sta denar izročila nasilnežema, vsak je torej moral dati 20 evrov, sta jo izsiljevalca popihala stran, ena od žrtev pa je nemudoma poklicala policiste. Ti so v neposredni bližini Šolskega centra izsledili oba, Barišić je imel pri sebi oba bankovca po 20 evrov. To dejanje je Barišić zagrešil tik pred odhodom v prevzgojni dom.