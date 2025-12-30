  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
EN VLOM PRIZNAL

Četverica ponoči kradla cigarete

Vido Hudorovac vlom priznal, Gabrijel Barišić pa trdi, da ga ni bilo zraven.
Gabrijel Barišić je zdaj v prevzgojnem domu v Radečah. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Gabrijel Barišić je zdaj v prevzgojnem domu v Radečah. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Obtožnico zastopa višja državna tožilka Mateja Roguljič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Obtožnico zastopa višja državna tožilka Mateja Roguljič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Nasilneža sta od dijakov zahtevala denar. FOTO: Mrohana Getty Images/istockphoto

Nasilneža sta od dijakov zahtevala denar. FOTO: Mrohana Getty Images/istockphoto

Gabrijel Barišić je zdaj v prevzgojnem domu v Radečah. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Obtožnico zastopa višja državna tožilka Mateja Roguljič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Nasilneža sta od dijakov zahtevala denar. FOTO: Mrohana Getty Images/istockphoto
Tanja Jakše Gazvoda
 30. 12. 2025 | 06:55
0:13
A+A-

»Nisem kriv,« je bil na krškem okrožnem sodišču kratek 20-letni Gabrijel Barišić iz Brežic. Pripomnil je še, zakaj bi priznal nekaj, česar ni storil. Že tako ga potem, ko ga bodo izpustili iz prevzgojnega doma v Radečah, čaka še 8 mesecev zapora, doma pa dvoje malih lačnih ust, zato je trdno odločen, da bo odslej njegovo življenje teklo tako, kot mora, torej brez stranpoti. »Gabrijel Barišić je skupaj z Vidom Hudorovcem, mladoletnikom in neznano osebo 29. avgusta 2023 med 22.20 in 22.40 vlomil v lokal Eurobar v Šentlenartu pri Brežicah. Poškodovali so ključavnico vhodnih vrat in na silo vstopili v objekt. Odnesli so 34 zavitkov cigaret ter dve denarnici z menjalnim denarjem, s čimer so podjetje Eurodom z Malega Kamna oškodovali za 353 evrov,« je očitke iz obtožnice predstavila višja državna tožilka Mateja Roguljič.

Odnesli so 34 zavitkov cigaret ter dve denarnici z menjalnim denarjem v vrednosti 353 evrov.

Obtožnico zastopa višja državna tožilka Mateja Roguljič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Obtožnico zastopa višja državna tožilka Mateja Roguljič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Del postopka je že pravnomočno končan. Vido Hudorovac iz Kerinovega Grma je namreč s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde in prejel pol leta zaporne kazni. Barišić vztraja, da ga takrat, ko je bilo vlomljeno v lokal na robu Brežic, ni bilo zraven. Ko bo torej zadeva prišla na vrsto, bo stekel kazenski postopek, v katerem bo pričal tudi že obsojeni Vido. Se pa Barišić očitno zgledno obnaša v prevzgojnem domu, saj je na krško sodnijo prišel sam, brez spremstva pravosodnega policista.

Obsojen zaradi izsiljevanja

Zaveda se, da ga čaka še zaporna kazen, v Novem mestu je bil namreč pred kratkim obsojen na 8 mesecev zapora, ker je skupaj z mladoletnikom izsiljeval dva dijaka. Zgodilo se je 8. maja 2024 okoli pol enajste dopoldne nedaleč od Šolskega centra Novo mesto. Med odmorom sta šolarja nameravala do bližnje trgovine, ko sta na pločniku srečala dva Roma, eden od njiju je bil Barišić. Ta se je namerno zaletel v enega od dijakov, ga zagrabil za pulover, da se je slišalo paranje puloverja, ter ga grozeče potegnil k sebi. Drugo roko je stisnil v pest, kot da bo prestrašenega fanta udaril. Očital mu je, da se je on namerno zaletel vanj, zato mu je zapretil, da ga bo pretepel, potem pa mu ponudil možnost, da ga bo pustil pri miru, če mu da 20 evrov.

8 MESECEV zapora ga čaka še zaradi izsiljevanja.

Nasilneža sta od dijakov zahtevala denar. FOTO: Mrohana Getty Images/istockphoto
Nasilneža sta od dijakov zahtevala denar. FOTO: Mrohana Getty Images/istockphoto

V izsiljevanje se je vključil še drugi, takrat mladoletni Rom, in izsiljeval še drugega dijaka, prav tako je zahteval 20 evrov. Ker se je dijak skušal izmakniti z izgovorom, da denarja nima, mu je iz žepa izpulil denarnico. Ker denarja ni bilo, bila pa je bančna kartica, sta morala dijaka v družbi Romov do bližnjega bankomata. Med potjo do trgovine sta nasilneža večkrat ponovila, da morata dati denar, mladoletnik pa je enega od dijakov med potjo grozeče zagrabil za vrat. Ko sta denar izročila nasilnežema, vsak je torej moral dati 20 evrov, sta jo izsiljevalca popihala stran, ena od žrtev pa je nemudoma poklicala policiste. Ti so v neposredni bližini Šolskega centra izsledili oba, Barišić je imel pri sebi oba bankovca po 20 evrov. To dejanje je Barišić zagrešil tik pred odhodom v prevzgojni dom. 

Več iz teme

sojenjecigaretivlom
ZADNJE NOVICE
08:45
Novice  |  Slovenija
POPLAVE

Zadrževalniki za Savinjsko dolino: med ukrepi je osem suhih in en moker

S temi ukrepi naj bi zmanjšali poplavno ogroženost za 3730 objektov. Do 6. februarja zbirajo pripombe na objavljeni državni prostorski načrt.
Špela Kuralt30. 12. 2025 | 08:45
08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
08:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Nagrado za najboljši zajtrk v Evropi je osvojil slovenski hotel: razkošje brez kiča

Naš ne išče popolnosti, išče bližino, pravijo Peterčevi v Goriških brdih, kjer na štedilniku brbota ajdova ali prosena kaša, za tiste, ki potrebujejo več moči, pripravijo slavne omlete.
Alenka Kociper30. 12. 2025 | 08:30
08:22
Novice  |  Slovenija
ŠTEFANOV POTOP

Hrabri potapljači so v mrazu reševali iz vode

Pripravili so tradicionalni že 28. Štefanov potop. Letos so se potapljačem iz Gornje Radgone pridružili še kolegi iz Ljutomera in Murske Sobote.
30. 12. 2025 | 08:22
08:13
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Odprta ali zaprta vrata? Odgovor vas lahko stane več sto evrov na leto

Na prvi pogled je odgovor preprost – z zaprtimi vrati toploto zadržimo v prostoru. V praksi pa je odgovor precej bolj kompleksen.
Kaja Berlot30. 12. 2025 | 08:13
08:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
POVABILI ZAMAN

Dr. Oskarja nikakor ne spravijo v zapor

Franja Keleminovića novembra zaman povabili na prestajanje kazni. Na hladno ga bodo očitno spravili le s pomočjo Hrvatov.
Boštjan Celec30. 12. 2025 | 08:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki