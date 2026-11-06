Čik je frcnila v jašek in zažgala garažo v Ljubljani

POŽAR

Anita Goleš v zameno za pogojko pripravljena povrniti 43.000 evrov škode. V garaži bloka na Viški cesti v Ljubljani je gorelo marca 2022.

Stanovalci na naslovu Viška cesta 4–6 v Ljubljani so bili pred blokom in v njem konec prejšnjega in v začetku tega desetletja tolikokrat priča požaru, da so organizirali celo nočno stražo. To je policistom po požaru 26. marca 2022, ko je zagorelo v garaži bloka, zaupal anonimni občan. Ta jih je obvestil, da ima videoposnetke, na katerih naj bi se jasno videlo, kako je dotičnega povzročila Anita Goleš. Češ da je ponoči stopila iz lokala in »stekla v smeri garaže stanovanjskega bloka, ki je od lokala oddaljena 20 metrov«. Pri zračnikih oziroma odprtinah garaže bloka pa da je »počepnila in ...