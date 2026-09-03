Ciril s sodišča odkorakal kot nedolžen za smrtonosen požar, tožilstvo se s sodbo ne sprijazni

MERKATORJEVO SKLADIŠČE

Ciril Cerar je bil nepravnomočno oproščen za uničujoč požar v Mercatorjevem distribucijskem centru.

Marca letos je bil Ciril Cerar, nekdanja odgovorna oseba v podjetju Ceko IN, na ljubljanskem okrožnem sodišču nepravnomočno oproščen za uničujoč požar v Mercatorjevem distribucijskem centru v ljubljanskem Zalogu 12. maja 2015. Tožilka Andreja Filipčič je sicer zanj predlagala izrek pogojne kazni v višini 22 mesecev s preizkusno dobo treh let. Ker pa zahtevanega ni dobila, je takoj po oprostilki napovedala pritožbo. In ta je tudi vložena, nam je potrdil Cerarjev odvetnik Žiga Klun. Umrl ujet v ognju Ceko IN je v Mercatorjevem skladišču pogosto opravljal vzdrževalna dela. Dvanajstega maja 2015 ...