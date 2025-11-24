Čisto pijan najprej kričal na osebje in grozil policistom, potem uriniral pred vrati lokala

Koprski policist so bili v petek, 21. novembra, ob 20.55 napoteni v gostinski lokal na območju Kopra, kjer je zaposleni prijavil težave z vinjenim gostom. Policisti so na kraju ugotovili, da je 40-letni Koprčan ob prihodu v lokal od zaposlenih zahteval, naj mu postrežejo alkoholno pijačo. Ker so presodili, da je pod vplivom alkohola, so njegovo naročilo zavrnili, kar ga je močno razburilo.

Moški se je začel nedostojno vesti do enega od zaposlenih in v postopku grozil, da bo po odhodu policistov z njimi obračunal. Policiste je žalil, nato pa še uriniral pri vhodu v lokal. Policisti so ga pridržali in mu zaradi več kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog, je sporočila Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Koper.