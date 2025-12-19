Človeška krutost ne pozna meja, psa ujel v past in potolkel

TREŠČIL GA JE PO GLAVI

Prvostopenjsko sodišče je ocenilo, da ni šlo za mučenje živali. Vrhovno tožilstvo je dalo prav tožilcu, a v sodbo ni moglo poseči.

Da človeška krutost včasih ne pozna meja, priča zgodba možakarja, ki se je, potem ko je v železno past v bližini svoje hiše v Vrbi na Celjskem ujel psa, odločil, da ga ne bo rešil, temveč pokončal. Kosmatinca je tako z rovnico treščil po glavi. Pes, ki je »utrpel zlom in zdrobitev čelnice, pretinov čelne votline in zgornje školjčne votline, lamel sitkinega blodnjaka, senčnega podaljška leve ličnice, zlom spodnje čeljusti ter zob, poškodbe krvnih žil širšega področja glave in s tem obsežne krvavitve v podkožje čela, mišice glave, oči, sinuse in možgane,« je izkrvavel in poginil, je v obtožnico ...