Črn četrtek na gorenjskih cestah: na prehodu za pešce trčila v 87-letnico, to pa še ni vse

Gorenjski policisti so včeraj obravnavali tri prometne nesreče, v katerih so posredovali reševalci, tri osebe pa so utrpele telesne poškodbe. Med njimi sta jo med drugim skupili dve starejši osebi.

Najhuje je bilo v Kranju, kjer je v četrtek dopoldne prišlo do trčenja med vozilom in peško. S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so okoli 9.30 obravnavali prometno nesrečo, v kateri je »38-letna voznica avtomobila v semaforiziranem križišču zavijala levo in na prehodu za pešce trčila v 87-letno peško«. Poškodovano gospo so reševalci oskrbeli na kraju in jo nato z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Ljubljana. Povzročiteljico čaka kazenska ovadba, saj policisti zoper njo vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja.

Nesreči v Škofji Loki in Tržiču

Nekaj ur kasneje, ob 12.30, so škofjeloški policisti obravnavali nesrečo, v kateri je bila udeležena 75-letna kolesarka. Pri padcu se je lažje poškodovala, reševalci pa so jo prav tako odpeljali v ljubljanski klinični center. Policisti zoper kolesarko trenutno vodijo prekrškovni postopek.

Malo pred 13. uro pa je počilo še na Tržiškem. Do nesreče je prišlo, ko je 21-letni voznik med vožnjo po klancu navzdol z avtomobilom čelno trčil v nasproti vozeče vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti. V trčenju se je lažje poškodovala sopotnica v vozilu povzročitelja, policisti pa zoper njega vodijo prekrškovni postopek.