Včerajšnje popoldne je bilo na cestah celjskega območja vse prej kot mirno. Policisti so obravnavali štiri prometne nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami, ki so se zgodile v Radljah ob Dravi, Velenju in Celju.

Prva nesreča se je zgodila okoli 13. ure v Radljah ob Dravi, kjer je voznik izsilil prednost in povzročil trčenje. Pri tem se je lažje telesno poškodoval, policisti pa so mu zaradi povzročitve prometne nesreče izdali plačilni nalog.

Otrok pri rdeči luči stopil na cesto, vanj trčil avtomobil

Le uro in pol pozneje, okoli 14.30, so policisti prejeli obvestilo o prometni nesreči na Kidričevi cesti v Velenju, v kateri se je poškodoval otrok.

Po ugotovitvah policistov je otrok pri rdeči luči na semaforju prečkal vozišče ravno v trenutku, ko je po cesti pravilno pripeljala voznica osebnega avtomobila, ki je imela zeleno luč. Voznica je trčila v otroka, ta pa je padel po vozišču in se lažje telesno poškodoval.

Policija je sporočila, da je povzročiteljici izdala plačilni nalog.

V Celju poškodovan še en otrok

Okoli 16. ure se je prometna nesreča zgodila še na Dečkovi cesti v Celju. Voznica osebnega avtomobila je zaradi prekratke varnostne razdalje trčila v avtomobil pred seboj. V vozilu, v katero je trčila, je bil kot sopotnik tudi otrok, ki se je v nesreči lažje telesno poškodoval. Policisti so povzročiteljici izdali plačilni nalog.

Na prehodu za pešce trčil v žensko

Zadnja od štirih nesreč se je zgodila okoli 17.30 na Ljubljanski cesti v Celju, kjer je voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce izsilil prednost peški in trčil vanjo. Ženska se je v trčenju lažje telesno poškodovala. Tudi tega voznika so policisti kaznovali s plačilnim nalogom.

V razmiku približno štirih ur in pol so se tako v štirih prometnih nesrečah poškodovale štiri osebe, med njimi dva otroka. K sreči so po podatkih policije vsi utrpeli le lažje telesne poškodbe.