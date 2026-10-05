Črn konec tedna na Celjskem: pet hudih prometnih nesreč, policisti zasegli tudi več vozil

Na Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih treh dneh prejeli 864 klicev občanov. Med njimi je bilo 193 interventnih, od tega šest nujnih. Policisti so obravnavali 26 interventnih klicev s področja kriminalitete, 12 s področja mejnih zadev in tujcev, 87 s področja prometne varnosti ter 66 s področja javnega reda in miru. Od petka do danes so celjski policisti obravnavali pet prometnih nesreč s hudimi poškodbami, pet z lažjimi poškodbami in 15 prometnih nesreč, v katerih je nastala materialna škoda.

Prvo nesrečo s hudimi poškodbami so v soboto okoli 13.30 obravnavali v Šentjanžu pri Radljah. Avstrijski državljan, ki je vozil motorno kolo, je zaradi neprilagojene hitrosti v desnem nepreglednem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče. Ko se je vrnil na svoj vozni pas, je oplazil drugega avstrijskega motorista. Oba sta padla, povzročitelj pa je po trčenju padel čez zaščitno ograjo in se pri tem hudo poškodoval. Drugi motorist se v trčenju ni poškodoval.

Hudo poškodovana tudi kolesarka in voznik e-skiroja

V soboto popoldne so policisti prometno nesrečo s hudimi poškodbami obravnavali v Šempetru v Savinjski dolini. Kolesarka je zaradi neprilagojene hitrosti padla in se pri tem hudo poškodovala. V soboto zvečer je do hude prometne nesreče prišlo tudi v Lokah na območju Ljubnega ob Savinji. Voznik e-skiroja je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se hudo poškodoval.

Motorist prehiteval kolono in trčil v vozilo

Včeraj so policisti še eno prometno nesrečo s hudimi poškodbami motorista obravnavali v Šentjanžu pri Radljah. Avstrijski motorist je prehiteval kolono vozil, ki je upočasnjevala zaradi vozila pred njimi, katerega voznica je zavijala levo. Motorist je med prehitevanjem trčil v zadnji del vozila. V trčenju se je hudo poškodoval.

Z mopedom v zaščitno ograjo

Včeraj popoldne so prometno nesrečo s hudimi poškodbami obravnavali tudi v Topolšici. Mlajši voznik mopeda je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zaščitno odbojno ograjo in padel. Pri tem se je hudo poškodoval. Policisti so imeli konec tedna precej dela tudi s kršitvami cestnoprometnih predpisov. V Celju so mladoletni voznici in mladoletnemu vozniku zasegli predelana skuterja, ki sta jima omogočala vožnjo z višjo hitrostjo od dovoljene. Mladoletniku, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, so zasegli tudi moped.

Policisti so v Celju minuli konec tedna zasegli še osebno vozilo vozniku, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja. Na vozilu so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu, je sporočila Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Celje.