Črn petek! V trčenju na vzhodni ljubljanski obvoznici umrla 46-letna voznica

Danes, nekaj čez 12. uro, se je na vzhodni ljubljanski obvoznici v smeri Domžal zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena 46-letna voznica osebnega vozila in voznik tovornega vozila, so navedli na PU Ljubljana.

Umrla na kraju

Po do sedaj znanih podatkih je voznik tovornega vozila zaradi stoječe kolone z vozilom stal kot zadnji v koloni, voznica osebnega vozila pa je zaradi neprilagojene hitrosti vožnje trčila v tovorno vozilo. V nesreči se je tako hudo poškodovala, da je na kraju umrla. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še sporočili ljubljanski policisti.

Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic nesreče je na tem delu avtocesta zaprta.