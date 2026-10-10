Črna sobota na mariborskih cestah, v nesreči treh vozil umrl 26-letni motorist (FOTO)

V Mariboru se je danes zgodila huda prometna nesreča s smrtnim izidom. V trčenju treh vozil v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice je umrl 26-letni motorist, je s Policijske uprave Maribor sporočil Boštjan Velički, vodja službe in višji samostojni policijski inšpektor II.

Policisti so bili o prometni nesreči obveščeni ob 10.21. Po doslej zbranih podatkih so bila v nesreči udeležena tri vozila, in sicer dva osebna avtomobila ter motorno kolo. Motorist je v nesreči utrpel tako hude poškodbe, da je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči umrl na kraju dogodka.

Policisti še ugotavljajo okoliščine nesreče

Ogled kraja prometne nesreče še poteka. Policisti ga opravljajo v navzočnosti dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca. Zbirajo tudi obvestila in izvajajo druge ukrepe, s katerimi ugotavljajo vse okoliščine tragičnega dogodka.

Na Policijski upravi Maribor napovedujejo, da bodo javnost dodatno obvestili, ko bodo znana nova dejstva.

Policija opozarja: previdno v prometu

Tragične prometne nesreče so opomin, kako pomembna je previdnost vseh udeležencev v prometu. Motoristi sodijo med ranljivejše udeležence, saj so ob trčenju zaradi manjše zaščite izpostavljeni večjemu tveganju za hude poškodbe. Vozniki naj hitrost prilagodijo razmeram na cesti, dosledno upoštevajo prometne predpise in pozorno spremljajo dogajanje v okolici. Pri zavijanju in vožnji skozi križišča naj bodo še posebej pozorni na motoriste ter preverijo, ali se jim približujejo, preden zapeljejo na njihovo pot.

Tudi motoristom se svetuje, naj vozijo s hitrostjo, primerno razmeram, uporabljajo zaščitno čelado in drugo zaščitno opremo ter poskrbijo za dobro vidnost. Pomembno je, da predvidevajo ravnanja drugih udeležencev in ohranjajo zadostno varnostno razdaljo. V prometu lahko že trenutek nepazljivosti povzroči nepopravljive posledice, zato sta zbranost za volanom in odgovorno ravnanje na cesti ključnega pomena.

Prometna nesreča v Mariboru. FOTO: Instagram/nina Radi

Na prometno nesrečo je na družbenih omrežjih opozorila tudi vplivnica Nina Radi, ki je ob tem izpostavila nevarnost omenjenega križišča v središču Maribora, kjer naj bi se v zadnjem času zgodilo že več nesreč.