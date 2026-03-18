Žal moramo poročati o dveh smrtnih prometnih nesrečah. Okoli 11.30 se je v Višnji Gori zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 85-letni voznik osebnega vozila. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je 85-letni voznik osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil nadzor nad vozilom, ter v blagem ovinku zapeljal izven vozišča in trčil v travnati nasip. V trčenju se je voznik tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju umrl. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah bo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Na Avšičevi cesti v Ljubljani 29-letnik v drevo, umrl na kraju

Prav tako okoli 11.30 pa se je na Avšičevi cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 29-letni voznik osebnega vozila. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je 29-letni voznik osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal izven vozišča in trčil v drevo. V trčenju se je voznik tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju umrl. 33-letni sopotnik v istem vozilu pa se je v nesreči hudo telesno poškodoval, njegovo življenje je ogroženo.

Policisti v akciji Varnostni pas ugotovili 1294 kršitev V akciji Varnostni pas, ki je potekala od 9. do 15. marca, so policisti ugotovili 1294 kršitev, povezanih z neuporabo varnostnih pasov. V akciji, ki so jo organizirali v Agenciji za varnost prometa in policiji, so izrekli 331 opozoril, so sporočili s policije. Poudarili so, da pravilna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtni izid. Na policiji so še poudarili, da se pri trku s hitrostjo 30 kilometrov na uro naletna teža poveča za sedem- do osemkrat, pri 50 kilometrih na uro pa za kar 25-krat, kar pomeni, da bi 80 kilogramov težak potnik, ki na zadnjem sedežu ni pripet, pri trku z oviro s 50 kilometri na uro imel več kot dve toni naletne teže.

Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah bo obvestili pristojno državno tožilstvo, so navedli na PU Ljubljana.