Črna statistika se veča: v prometni nesreči umrl moški, s sopotnikom je hudo

S Policijske uprave Celje (PU Celje) poročajo o še eni prometni nesreči s smrtnim izidom. Kot so zapisali, so bili nekaj čez 13. uro obveščeni, da je na glavni cesti med Dravogradom in Radljami ob Dravi (območje Velke) prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl 46-letni voznik kombiniranega vozila. Dosedaj zbrani podatki kažejo, da je voznik kombiniranega vozila z neznanega razloga zapeljal čez levo smerno vozišče na travnik in trčil v drevo. Ob trčenju se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl, so zapisali na omenjeni policijski upravi in dodali, da se je v prometni nesreči hudo poškodoval tudi sopotnik.

Črna statistika na tem območju je letos žal slabša kot lani. »To je letošnja osma smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje. Lani v enakem obdobju je na cestah Policijske uprave Celje umrlo 5 ljudi,« so zapisali na PU Celje.

