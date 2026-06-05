Črnomaljski policisti prijeli serijska vlomilca v hiše

Črnomaljskim policistom je uspelo ugotoviti identiteto dveh moških, starih 19 in 26 let, ki sta na širšem območju Črnomlja vlomila v več stanovanjskih hiš. Pri tem so jima zasegli več predmetov, naboje in več pirotehničnih izdelkov, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Policija zdaj išče lastnike zaseženih predmetov.

Policisti so pri obeh osumljencih opravili hišno preiskavo. Našli in zasegli so več ukradenih predmetov, 34 nabojev in več pirotehničnih izdelkov. Zasegli so tudi dve harmoniki, več kosov električnega ročnega orodja in druge predmete, za katere osumljenca nista znala pojasniti izvora, policisti pa domnevajo, da prav tako izvirajo iz kaznivih dejanj.

Morebitne oškodovance, ki bi prepoznali predmete, pozivajo naj pokličejo na številko 07 356 66 00 ali se zglasijo na policijski postaji Črnomelj.

Preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivih dejanj sicer nadaljujejo. Zoper osumljenca pa bodo na podlagi ugotovitev ukrepali v skladu s pristojnostmi, so sporočili.