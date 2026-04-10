Črnomaljski policisti v akciji! Poglejte, kaj so našli na domovih vlomilcev (FOTO)

V okviru preiskave kaznivih dejanj vlomov v počitniške hiše in druge objekte na območju PP Črnomelj so policisti opravili hišne preiskave na naslovih bivanja 32-letnega osumljenca iz Semiča in prav tako 32-letnega osumljenca iz okolice Metlike.

Vse, ki bi zasežene predmete prepoznali, policisti pozivajo, naj se zglasijo na PP Črnomelj ali pokličejo na številko 07 356 66 00.

Pri preiskavi prostorov so zasegli predmete, ki izvirajo iz kaznivih dejanj vlomov. Zasegli so tudi več predmetov, za katere osumljenca nista znala pojasniti izvora, in obstaja sum, da prav tako izvirajo iz kaznivih dejanj vlomov in tatvin.

FOTO: PP Črnomelj

FOTO: PP Črnomelj

FOTO: PP Črnomelj

Med preiskavo so še ugotovili, da je 32-letni osumljenec iz Semiča v drugi polovici februarja vlomil še v dve stanovanjski hiši, kjer je ukradel večjo količino suhomesnatih izdelkov in v sostorilstvu z zaenkrat še neznanim storilcem sredi februarja vlomil v poslovne prostore podjetja, od kjer sta si prilastila večjo količino bakrenih izdelkov.

Črnomaljski policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivih dejanj. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.