Dacarji zavohali travo: policiste spustil naprej, ker je bil prestrašen

PREISKAVA

Preiskali so prostor za gojenje konoplje, a osumljenca niso poučili o pravicah.

Uslužbenci finančne uprave, ki so pred leti preverjali, ali se v Mariboru ukvarjajo z rudarjenjem kriptovalut in delom na črno, so ob ogledu poslovnih prostorov opazili šotor in prostor, v katerem so očitno gojili konopljo, ter prostor za njeno sušenje. Ker jih konoplja ni zanimala, so o najdbi obvestili policiste. Iz uradnega zaznamka policista in policistke izhaja, »da je policija ob prihodu na kraj dogodka opravila razgovor z moškim in na njegovo željo vstopila v poslovne prostore in v njih opazila laboratorij za gojenje konoplje, v katerem je bilo nameščenih več loncev z rastlinami in dve ...