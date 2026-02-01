Dalibor grozil, da bo pobil njihove družine, posnetki akcije specialcev izginili

SOJENJE

S hrupom si je nakopal hišno preiskavo in končal v priporu.

Vse se je začelo s predvajanjem glasne glasbe, nadaljevalo z odklopom elektrike in hišno preiskavo, v kateri so morali možje postave zaseči radio, zvočnike in druge aparature, s katerimi je 49-letni Dalibor Galinac iz Metlike kratil nočni počitek sosedov. Sledil je nasilni vstop v stanovanje, kjer jih je v kopalnici pričakal osumljeni v adamovem kostumu. Ker so imeli v preteklosti policisti slabe izkušnje s kršiteljem, zgodilo se je celo, da je policistki razbil nos, so se opremili s kamerami. A glej ga, zlomka, kot nalašč se je prav tista od obeh policijskih kamer, tako imenovana bodycam, ki ...