Dalibor po letu in pol pripora oproščen, sodišče: policistom ni grozil

TOŽILKA NAPOVEDALA PRITOŽBO

Še vedno ni jasno, kam so izginili posnetki domnevnih groženj.

Po letu in pol je 50-letni Dalibor Galinac iz Metlike zapustil pripor in se opran vseh očitkov vrnil domov. Na novomeški sodniji je bil namreč po številnih zapletih, ki so odmikali dokončno odločitev tričlanskega senata novomeškega okrožnega sodišča, oproščen storitve petih kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, ki naj bi jih storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Takšna je odločitev prvostopenjskega sodišča, a oprostilno sodbo bo, kot kaže, tehtalo tudi Višje sodišče v Ljubljani, saj je okrožna državna tožilka Barbara Prevolšek v zaključni besedi predlagala 3 ...