Dalibor s francozom nad policista, takšna kazen ga je doletela

POVRATNIK

Obdolženec je priznal krivdo za devet kaznivih dejanj.

Dalibor Č. se je na zatožni klopi znašel že večkrat, tuja mu ni niti notranjost zavodov za prestajanje kazni zapora. Pred meseci so ga na ljubljanskem okrožnem sodišču obsodili na zaporno kazen zaradi devetih kaznivih dejanj, ki jih je zagrešil med avgustom 2016 in majem 2022. Tožilstvo mu je očitalo nadaljevano veliko tatvino, šest poskusov vloma, preprečitev uradnega dejanja uradni osebi, pet velikih tatvin, preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi. Potem ko je priznal krivdo, mu je sodišče najprej določilo posamezne kazni (od dveh do devetih mesecev), nato pa še enotno ...