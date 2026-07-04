To je Damjan, ki je invalida zažgal iz dolgčasa, prav ničesar ni obžaloval (FOTO)

BILA STA PRIJATELJA

Damjan Košmrlj naj bi po Ivanu R. polil razkužilo in pritaknil ogenj.

»Saj si je sam kriv, kaj me je pa jezil.« Tako hladnokrvno naj bi Damjan Košmrlj 19. aprila lani zabrusil Sergeju J., potem ko naj bi v kuhinji v stanovanju na Knafljevem trgu 10 v Ribnici zažgal 52-letnega stoodstotnega invalida Ivana R. Ta je v grozljivih bolečinah lahko le še prosil za pomoč. »Boli, boli. Peče, peče,« je govoril iz rešilca, ko ga je želel eden od policistov podrobneje povprašati o tem, kaj se je nekaj minut prej dogajalo v stanovanju. Preiskava je kmalu pokazala, da naj bi ga v kuhinji z razkužilom za roke polil in z vžigalnikom zažgal njegov prijatelj Košmrlj. K sreči je ...