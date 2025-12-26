  • Delo d.o.o.
PU KOPER

Dan pred božičem prišla vinjena domov, sledil je pekel za domače

Ker se tudi po prihodu policistov 41-letnica ni umirila in je nadaljevala s kršitvijo, so ji policisti odredili pridržanje.
FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images
S. U.
 26. 12. 2025 | 20:57
1:56
A+A-

S PU Koper sporočajo, da je v zadnjih dveh dneh bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 309 klicev. Zaradi kršitve javnega reda in miru smo opravili 8 intervencij, pri tem pa pridržali 1 osebo.

V sredo, 24. decembra 2025, so bili izolski policisti  16.22 napoteni v eno od stanovanj v Izoli, kjer je domov prišla 41-letna ženska in doma kričala ter žalila svojo mamo in hčerko. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je slednja prišla domov v vinjenem stanju ter pričela na svoje domače vpiti in jih žaliti. Ker se tudi po prihodu policistov ni umirila in je nadaljevala s kršitvijo, so ji policisti odredili pridržanje. Izdali so ji plačilni nalog.

Koprski policisti so bili ob 18.12 napoteni na Markovec, od koder je klical moški in prijavil, da sin doma razgraja in kriči ter ga s tem ustrahuje. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je 32-letni moški do svoje izven zakonske partnerice in njegovega očeta vedel nedostojno, ju žalil ter partnerko udaril v predel obraza. Policisti so mu na kraju izdali plačilni nalog.

Postojnski policisti pa so ob 20.40 posredovali v okolici Postojne, kjer je prišlo do družinskega prepira. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je 53-letni moški sprl z njegovo bivšo partnerico. Med njiju je pristopila njena mama, ki jo je nato moški z odprto dlanjo udaril v predel obraza ter jo pri tem tudi zmerjal, nakar je odšel s kraja. Zoper njega so policisti uvedli hitri postopek, sporočajo s PU Koper.

