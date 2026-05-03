Danilo se je odpeljal od doma s Citroen C3 Pluriel, vrnil se ni

Od sobote pogrešajo 64-letnega Danila Kladnika iz območja Ravne na Koroške, ki se je v dopoldanskem času od doma odpeljal s sivim osebnim avtomobilom znamke Citroen C3 Pluriel registrske oznake CE J7-810 in se ni vrnil. Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave in ima kratke rjave lase, so danes sporočili s Policijske uprave Celje. Oblečen je bil v temnejša oblačila in obut v rjave pohodne čevlje.

Policisti prosijo vse, ki bi opazili pogrešano osebo ali vozilo, da informacijo sporočijo najbližji policijski postaji oziroma policistom policijske postaje Ravne na Koroškem na številko 02 821 62 00 ali na interventno številko 113 oz. anonimno na številko 080 1200.