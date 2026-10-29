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GOSPODARSKI KRIMINAL

Davčna afera na Ptuju! Podjetnik naj bi v žep pospravil 790.000 evrov, kriminalisti odkrili kar 460 lažnih računov

Osumljenec je bil zaradi gospodarskega kriminala že v preteklosti v policijskih postopkih.
Osumljenec je bil zaradi gospodarskega kriminala že v preteklosti v policijskih postopkih. (slika je simbolična) FOTO: Delo Ui
Osumljenec je bil zaradi gospodarskega kriminala že v preteklosti v policijskih postopkih. (slika je simbolična) FOTO: Delo Ui
M. U.
 29. 10. 2026 | 08:33
 29. 10. 2026 | 08:33
3:53
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Mariborski kriminalisti so razkrili obsežne domnevne finančne nepravilnosti v dveh podjetjih z območja Ptuja. Moškega, ki je vodil obe družbi, sumijo več kaznivih dejanj, med drugim davčnih zatajitev, zlorabe položaja in ponarejanja poslovnih listin. V preiskavi so ugotovili, da naj bi si neupravičeno pridobil kar 790.000 evrov, državni proračun pa oškodoval za več sto tisoč evrov. V središču preiskave se je znašel moški, ki je bil odgovorna oseba obeh podjetij. Zaradi suma storitve več kaznivih dejanj so kriminalisti septembra zoper njega podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju.

Za 1,5 milijona evrov domnevno lažnih nabav

Kriminalisti so ugotovili, da naj bi osumljenec med januarjem 2023 in junijem 2024 v imenu obeh podjetij finančni upravi predložil obračune davka na dodano vrednost (DDV), v katerih je neupravičeno prikazal za približno 1,5 milijona evrov nabav blaga in storitev. Na podlagi teh obračunov naj bi podjetji neupravičeno uveljavljali odbitek DDV v skupni višini približno 273.000 evrov. Za toliko naj bi bil oškodovan državni proračun. Toda to še zdaleč ni vse, kar so odkrili preiskovalci.

S poslovnih računov dvigoval ogromne vsote gotovine

Po ugotovitvah kriminalistov naj bi osumljenec leta 2023 s transakcijskih računov enega izmed podjetij dvignil za kar 770.000 evrov gotovine.

Preiskovalci so te dvige opredelili kot prikrito izplačilo dobička družbeniku. Od tega bi morala biti obračunana in plačana dohodnina v višini približno 190.000 evrov, vendar družba davčnih obveznosti ni poravnala.

Še obsežnejše nepravilnosti naj bi odkrili pri pregledu poslovanja v letih 2021, 2022 in 2023. V tem obdobju naj bi osumljeni z več bančnih računov ene družbe neupravičeno dvignil skupno 790.000 evrov gotovine. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi šlo prav tako za prikrita izplačila dobička, s katerimi naj bi si pridobil premoženjsko korist v navedeni višini. V povezavi s temi dvigi ga sumijo tudi davčne zatajitve zaradi neplačanih davčnih obveznosti v višini približno 190.000 evrov.

V poslovnih knjigah odkrili kar 460 lažnih računov

Preiskava je razkrila še eno domnevno nepravilnost. Osumljeni naj bi leta 2023 v poslovne knjige enega izmed podjetij vnesel približno 460 lažnih računov. Računi naj bi se nanašali na blago, ki ga podjetje v resnici sploh ni prejelo. Kljub temu naj bi jih direktor uporabil pri pripravi obračunov DDV in tako neupravičeno uveljavljal odbitek davka. Zaradi tega ga kriminalisti sumijo tudi kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Grozi mu več let zapora, policisti ga že poznajo

Osumljeni se je tako znašel pod drobnogledom zaradi več domnevnih kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Za davčno zatajitev je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora. Enaka kazen je predpisana za očitano obliko zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, za ponareditev ali uničenje poslovnih listin pa je zagrožena kazen do dveh let zapora. Mariborski kriminalisti so ob tem razkrili še pomembno podrobnost: osumljeni moški je bil že pred tem obravnavan zaradi več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.

O njegovi morebitni kazenski odgovornosti bo odločalo sodišče.

 

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