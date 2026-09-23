David z nožem nad babico, ker mu ni dala piva

ZDAJ ZANJO SKRBI

David Rovan zanika, da je poskusil ubiti strica, poškodoval mamo in grozil policistoma. Obsojen je bil na šest let in pet mesecev zapora, a je bila sodba delno razveljavljena.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje 42-letnemu Davidu Rovanu zaradi poskusa uboja strica, lažje poškodbe mame in groženj policistom leta 2017. Zdaj se zagovarja s prostosti. Po navedbah zagovornice namreč skrbi za ostarelo babico, ki jo je usodnega dne prav tako napadel z nožem. Rovan je bil junija 2019 obsojen na šest let in pet mesecev zapora, ker naj bi maja 2017 v domači hiši z nožem porezal babico, mamo in strica, potem pa še grozil policistom. Na višjem sodišču je bila sodba razveljavljena, potrjena pa v delu, ki se je nanašal na poškodbo babice, za kar je dobil ...