Debela Zadnjica in pitje krvi užalila Violeto Tomić: proti izdajatelju Demokracije vložila tožbo

ZAHTEVA ODŠKODNINO

Gre za satiro, bivši poslanki odgovarja tamkajšnji direktor Boris Tomašič.

Debela Zadnjica pri Novem mestu, pitje krvi partnerju njene hčere in zetove izkušnje z vampirji so glavni poudarki zapisa na spletnem portalu mravljisce.si, zaradi katerega nekdanja poslanka Violeta Tomić toži podjetje Nova obzorja, ki izdaja revijo Demokracija. »Zahtevam odškodnino in opravičilo,« je odločna Tomićeva, ki se ji zdi zaradi domnevne kršitve osebnostnih pravic pravičen 6000 evrov težak denarni obliž. V zapisu z naslovom Poslanka Violeta Tomić pojasnila, zakaj so v njeni krvi našli alkohol – razlog vas bo šokiral, objavljenem 16. novembra 2021 na Mravljišču, lahko bralci med ...