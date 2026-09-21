Deček je kriknil, za njim je padel tudi oče: za družino iz Izraela se je obisk slapa Savice končal tragično (FOTO)

Kot smo že poročali, so bili v soboto okoli 18. ure policisti in gorska reševalna služba obveščeni, da se je zgodila nesreča pri slapu Savica, enemu najbolj znanih slovenskih slapov, ki šumi v bližini Bohinjskega jezera in do katerega vodi 553 stopnic. Vsi so takoj vedeli, da reševanje ne bo lahko, kajti poškodovan ni bil samo odrasel človek, ampak tudi otrok.

Štiričlanska družina iz tujine si je ogledala slap Savica in se med vračanjem ustavila na prostoru za počitek z mizo in klopcami. »V tem času se je od družine oddaljil sedemletni otrok in kmalu zatem so zaslišali njegove krike. Štiriinštiridesetletni moški je takoj odšel v smeri krikov ter pri tem padel v globino. Med reševanjem je bil najden v strugi reke Savice, a je zaradi hudih telesnih poškodb umrl,« so zapisali na Policijski upravi Kranj. V strugi reke Savica so reševalci našli tudi hudo telesno poškodovanega otroka, ki je pred tem padel v globino.

Od družine se je oddaljil sedemletni otrok in kmalu zatem so zaslišali njegove krike.

Nesreča se ni zgodila tik ob slapu, ampak pri počivališču, kjer se je družina ustavila ob klopeh in mizi. FOTO: Leon Vidic

V akciji je sodelovalo več kot 30 reševalcev; poleg gorskih trije člani dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika in tričlanska helikopterska posadka. FOTO: GRS Bohinj

V času nesreče je bilo več reševalcev na vaji v steni pod bližnjim plezališčem in območjem Bellevue v neposredni bližini slapa Savice, piloti dronov pa so ravno zaključevali let. »Na mesto nesreče smo se lahko odpravili praktično takoj,« so zapisali na Facebookovi strani Gorske reševalne službe Bohinj. Na kraju nesreče so se najprej pogovorili z nepoškodovanimi člani družine, kako se je nesreča zgodila in ali sta v globeli res dva ponesrečena – poleg otroka še njegov oče –, potem pa so se spustili po strmem bregu proti strugi, ki je bila skoraj 60 metrov pod njimi. V akciji je sodelovalo več kot 30 reševalcev: 25 gorskih reševalcev, trije člani dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika in tričlanska helikopterska posadka.

Umrl 44-letni Gil Hallel iz kibuca Yizre'el Po poročanju izraelskih medijev je umrl Gil Hallel, 44-letni inženir in oče treh otrok. Odraščal je v izraelskem kraju Mikhmoret, študiral na uglednem tehnološkem inštitutu Technion, svojo poklicno pot pa nadaljeval v podjetju Maytronics. Po poroki se je preselil v kibuc Yizre'el, kjer si je z družino ustvaril dom. V kibucu so njegovo smrt opisali kot »težko tragedijo«. Poudarili so, da je bil »čudovit oče svojim trem otrokom«, in zapisali, da je skupnost novico sprejela v šoku in bolečini ter da stoji ob družini. Po tragični nesreči se je v primer vključilo tudi izraelsko zunanje ministrstvo. Po poročanju tamkajšnjih medijev svojcem pomaga pri postopkih za prevoz njegovih posmrtnih ostankov iz Slovenije v Izrael, kjer se bodo od njega poslovili in ga pokopali. (N. Č.)

Gorske nesreče so le redko posledica ene same napake

»Skupaj smo tako otroka kot njegovega očeta pripravili za transport – enega s helikopterjem v bolnišnico, drugega pa za njegovo zadnjo pot,« so zapisali gorski reševalci, ki so reševali s pobočij, ki jim niso neznana, saj se po njih spustijo vsaj enkrat na leto, ko čistijo strmino pod hiško na vrhu. »Tod smo tudi že imeli vajo in se vmes spraševali, kakšno zaporedje okoliščin in naključij bi bilo potrebno, da bi nekdo končal v globini in bi morali tam posredovati zares,« so v svojem zapisu razmišljali reševalci.

Gorske nesreče so le redko posledica ene same napake, pravijo v GRS Bohinj: »Pogosteje gre za verigo okoliščin, naključij in napačnih odločitev, ki se v nekem trenutku sestavijo v nesrečo. Nevarnost sama po sebi še ne pomeni nesreče. V gorah je nevarnosti nešteto, nesreča pa se zgodi, ko se nevarnost sreča z našim ravnanjem. In prav človekove odločitve so tisti člen v verigi, na katerega lahko vplivamo.« Hudo poškodovani otrok je bil še v dnevni svetlobi prepeljan s helikopterjem Letalske policijske enote v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Gorski reševalci so še zapisali: »Srčno upamo, da si bo fant hitro in čim bolje opomogel ter da bo skupaj s preostankom družine nekoč lahko predelal tragedijo, ki se jim je zgodila.«

25 gorskih reševalcev je bilo na terenu.

Hudo poškodovanega otroka so odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana še v dnevni svetlobi. FOTO: GRS Bohinj