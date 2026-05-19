Deček po vikendu pri očetu prišel v vrtec z vidnimi poškodbami, babica Lucija ogorčena: »Na obrazu se mu pozna odtis dlani, vzgojiteljice pa niso obvestile nikogar!« (FOTO)

Babica mladoletnega dečka, Lucija Rupčić, je na družbenem omrežju Facebook opisala primer domnevnega nasilja nad svojim vnukom. Po njenih navedbah naj bi se dogodek zgodil v nedeljo, ko sta bila deček in njegova sestrica na stiku pri očetu. V ponedeljek zjutraj ju je oče pripeljal v vrtec v okolici Maribora, deček pa naj bi imel na obrazu vidne poškodbe. »Dogodek se je zgodil v nedeljo, med vikend stikom pri očetu. Otroka, moj vnuk in njegova sestrica, sta bila pri očetu od sobote zjutraj do ponedeljka zjutraj, ko ju je oče pripeljal v vrtec,« je za Slovenske novice povedala babica.
»Ko je bil v ponedeljek pripeljan v vrtec, je vzgojiteljici povedal, da ga je oče udaril.« Družina je kritična do ravnanja vrtca, saj po njihovih navedbah o tem nista bili takoj obveščeni ne otrokova mati ne babica, ki je navedena kot kontaktna oseba za nujne primere. »Prav tako niso obvestili policije ali centra za socialno delo. To nas je zelo pretreslo, saj nas sicer iz vrtca pogosto pokličejo tudi zaradi manjših zdravstvenih težav, kot so nahod, kašelj ali manjše praskice,« pravi babica.
Mati je za dogajanje po navedbah družine izvedela šele ob prevzemu otroka. »Vzgojiteljica ji je šele takrat povedala, kaj ji je otrok zaupal, in ji svetovala, naj očeta čim prej prijavi policiji.« Otrokova mati je ukrepala še isti dan. »Otroka je odpeljala na urgenco, kjer je bila poškodba dokumentirana, nato pa je podala prijavo na policijo.« Po prijavi sta po navedbah družine ukrepala policija in center za socialno delo. »Očetu je bila izrečena prepoved približevanja, kar je trenutno najstrožji možni takojšnji ukrep,« navaja babica. Družina vztraja, da bi morali v vrtcu ob vidni poškodbi in otrokovi izjavi ukrepati nemudoma. »Po našem mnenju vrtec nima opravičila, da ob tako očitnih poškodbah in ob otrokovi jasni izjavi ni prepoznal resnosti situacije in nemudoma ukrepal.«
Kako mora vrtec ravnati ob sumu nasilja nad otrokom?
Ravnanje zaposlenih v vrtcih in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih ob sumu nasilja nad otrokom določa Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode ter Zakon o preprečevanju nasilja v družini. Če zaposleni pri otroku opazijo poškodbe, spremembe v vedenju ali če otrok sam pove, da je bil žrtev nasilja, morajo o tem takoj obvestiti svetovalno službo oziroma vodstvo zavoda.
V primerih, ko gre za poškodbe ali okoliščine, ki kažejo na možnost nasilja v družini, mora vrtec obvestiti center za socialno delo, po potrebi pa tudi policijo. Zakonodaja od zaposlenih ne zahteva, da sami ugotavljajo krivdo ali raziskujejo okoliščine dogodka. Za ukrepanje zadostuje že utemeljen sum, da je otrok lahko žrtev nasilja ali da je njegova varnost ogrožena.