Deček po vikendu pri očetu prišel v vrtec z vidnimi poškodbami, babica Lucija ogorčena: »Na obrazu se mu pozna odtis dlani, vzgojiteljice pa niso obvestile nikogar!« (FOTO)

Babica mladoletnega dečka, Lucija Rupčić, je na družbenem omrežju Facebook opisala primer domnevnega nasilja nad svojim vnukom. Po njenih navedbah naj bi se dogodek zgodil v nedeljo, ko sta bila deček in njegova sestrica na stiku pri očetu. V ponedeljek zjutraj ju je oče pripeljal v vrtec v okolici Maribora, deček pa naj bi imel na obrazu vidne poškodbe. »Dogodek se je zgodil v nedeljo, med vikend stikom pri očetu. Otroka, moj vnuk in njegova sestrica, sta bila pri očetu od sobote zjutraj do ponedeljka zjutraj, ko ju je oče pripeljal v vrtec,« je za Slovenske novice povedala babica.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Družina je o dogajanju, kot pravi, izvedela po pogovoru z obema otrokoma. Po njunih besedah naj bi se oče razjezil zaradi igrače. »Po pogovoru z vnukom in njegovo sestrico smo izvedeli, da je oče postal zelo jezen, ker vnuk ni želel deliti svojega novega traktorja s hčerko očetove partnerke. Po besedah otrok je oče vnuka udaril in pri tem razbil njegovo igračo.« Poškodba naj bi bila vidna že ob prihodu v vrtec. »Na vnukovem obrazu je bil viden odtis dlani. Poškodba je bila vidna še naslednji dan in je opazna tudi danes,« pravi babica. »Otrok je povedal, da ga je zelo bolelo in da je jokal. Povedal je tudi, da ga je oče nato objel in se mu opravičil, otrok pa mu je odpustil.« Prav ta del je družino po njenih besedah še posebej prizadel. »To nas res boli, saj otrok očitno ne razume, da fizično nasilje nad njim ni dopustno, tudi če se storilec kasneje opraviči.«

O dogodku je deček spregovoril tudi v vrtcu

»Ko je bil v ponedeljek pripeljan v vrtec, je vzgojiteljici povedal, da ga je oče udaril.« Družina je kritična do ravnanja vrtca, saj po njihovih navedbah o tem nista bili takoj obveščeni ne otrokova mati ne babica, ki je navedena kot kontaktna oseba za nujne primere. »Prav tako niso obvestili policije ali centra za socialno delo. To nas je zelo pretreslo, saj nas sicer iz vrtca pogosto pokličejo tudi zaradi manjših zdravstvenih težav, kot so nahod, kašelj ali manjše praskice,« pravi babica.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Mati je za dogajanje po navedbah družine izvedela šele ob prevzemu otroka. »Vzgojiteljica ji je šele takrat povedala, kaj ji je otrok zaupal, in ji svetovala, naj očeta čim prej prijavi policiji.« Otrokova mati je ukrepala še isti dan. »Otroka je odpeljala na urgenco, kjer je bila poškodba dokumentirana, nato pa je podala prijavo na policijo.« Po prijavi sta po navedbah družine ukrepala policija in center za socialno delo. »Očetu je bila izrečena prepoved približevanja, kar je trenutno najstrožji možni takojšnji ukrep,« navaja babica. Družina vztraja, da bi morali v vrtcu ob vidni poškodbi in otrokovi izjavi ukrepati nemudoma. »Po našem mnenju vrtec nima opravičila, da ob tako očitnih poškodbah in ob otrokovi jasni izjavi ni prepoznal resnosti situacije in nemudoma ukrepal.«