  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NASILJE NAD OTROKOM

Deček po vikendu pri očetu prišel v vrtec z vidnimi poškodbami, babica Lucija ogorčena: »Na obrazu se mu pozna odtis dlani, vzgojiteljice pa niso obvestile nikogar!« (FOTO)

Po besedah družine je otrok v vrtcu povedal, da ga je oče udaril, vendar pristojne službe niso bile obveščene.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 19. 5. 2026 | 13:08
4:15
A+A-

Babica mladoletnega dečka, Lucija Rupčić, je na družbenem omrežju Facebook opisala primer domnevnega nasilja nad svojim vnukom. Po njenih navedbah naj bi se dogodek zgodil v nedeljo, ko sta bila deček in njegova sestrica na stiku pri očetu. V ponedeljek zjutraj ju je oče pripeljal v vrtec v okolici Maribora, deček pa naj bi imel na obrazu vidne poškodbe. »Dogodek se je zgodil v nedeljo, med vikend stikom pri očetu. Otroka, moj vnuk in njegova sestrica, sta bila pri očetu od sobote zjutraj do ponedeljka zjutraj, ko ju je oče pripeljal v vrtec,« je za Slovenske novice povedala babica.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Družina je o dogajanju, kot pravi, izvedela po pogovoru z obema otrokoma. Po njunih besedah naj bi se oče razjezil zaradi igrače. »Po pogovoru z vnukom in njegovo sestrico smo izvedeli, da je oče postal zelo jezen, ker vnuk ni želel deliti svojega novega traktorja s hčerko očetove partnerke. Po besedah otrok je oče vnuka udaril in pri tem razbil njegovo igračo.« Poškodba naj bi bila vidna že ob prihodu v vrtec. »Na vnukovem obrazu je bil viden odtis dlani. Poškodba je bila vidna še naslednji dan in je opazna tudi danes,« pravi babica. »Otrok je povedal, da ga je zelo bolelo in da je jokal. Povedal je tudi, da ga je oče nato objel in se mu opravičil, otrok pa mu je odpustil.« Prav ta del je družino po njenih besedah še posebej prizadel. »To nas res boli, saj otrok očitno ne razume, da fizično nasilje nad njim ni dopustno, tudi če se storilec kasneje opraviči.«

O dogodku je deček spregovoril tudi v vrtcu 

»Ko je bil v ponedeljek pripeljan v vrtec, je vzgojiteljici povedal, da ga je oče udaril.« Družina je kritična do ravnanja vrtca, saj po njihovih navedbah o tem nista bili takoj obveščeni ne otrokova mati ne babica, ki je navedena kot kontaktna oseba za nujne primere. »Prav tako niso obvestili policije ali centra za socialno delo. To nas je zelo pretreslo, saj nas sicer iz vrtca pogosto pokličejo tudi zaradi manjših zdravstvenih težav, kot so nahod, kašelj ali manjše praskice,« pravi babica.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Mati je za dogajanje po navedbah družine izvedela šele ob prevzemu otroka. »Vzgojiteljica ji je šele takrat povedala, kaj ji je otrok zaupal, in ji svetovala, naj očeta čim prej prijavi policiji.« Otrokova mati je ukrepala še isti dan. »Otroka je odpeljala na urgenco, kjer je bila poškodba dokumentirana, nato pa je podala prijavo na policijo.« Po prijavi sta po navedbah družine ukrepala policija in center za socialno delo. »Očetu je bila izrečena prepoved približevanja, kar je trenutno najstrožji možni takojšnji ukrep,« navaja babica. Družina vztraja, da bi morali v vrtcu ob vidni poškodbi in otrokovi izjavi ukrepati nemudoma. »Po našem mnenju vrtec nima opravičila, da ob tako očitnih poškodbah in ob otrokovi jasni izjavi ni prepoznal resnosti situacije in nemudoma ukrepal.«

Kako mora vrtec ravnati ob sumu nasilja nad otrokom?

Ravnanje zaposlenih v vrtcih in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih ob sumu nasilja nad otrokom določa Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode ter Zakon o preprečevanju nasilja v družini. Če zaposleni pri otroku opazijo poškodbe, spremembe v vedenju ali če otrok sam pove, da je bil žrtev nasilja, morajo o tem takoj obvestiti svetovalno službo oziroma vodstvo zavoda.

V primerih, ko gre za poškodbe ali okoliščine, ki kažejo na možnost nasilja v družini, mora vrtec obvestiti center za socialno delo, po potrebi pa tudi policijo. Zakonodaja od zaposlenih ne zahteva, da sami ugotavljajo krivdo ali raziskujejo okoliščine dogodka. Za ukrepanje zadostuje že utemeljen sum, da je otrok lahko žrtev nasilja ali da je njegova varnost ogrožena.

Več iz teme

otrocinasiljedružinanasilje v družinivrtec
ZADNJE NOVICE
14:37
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

»V 13 letih ni bilo primera, da bi rekla: ‘Imate hudiča v hiši, morate se preseliti’«

V podkastu z Urško Puš o energijskem čiščenju domov, »težki energiji«, zahtevnih nepremičninah in razlogih, zaradi katerih ljudje poiščejo takšno pomoč.
Nina Štajner19. 5. 2026 | 14:37
14:14
Bulvar  |  Domači trači
OKROGEL JUBILEJ

Zvone Šeruga ob 70. rojstnem dnevu: »Hvala ti, življenje! Res prijazno si bilo do mene« (FOTO)

Na svoja leta je ponosen in v življenju ne bi spremenil prav nič, pravi.
19. 5. 2026 | 14:14
14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
14:12
Novice  |  Svet
ŽIVALSKI SVET

To je opica iz Pike Nogavičke, prikupna in pametna, a tudi muhasta

Konec februarja so iz Nizozemske v Živalski vrt Ljubljana prispeli bolivijski sajmiriji.
19. 5. 2026 | 14:12
14:10
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Učiteljica leta 2026: Učitelji smo kot astronavti. Vsak dan vstopimo v nov svet in spoznavamo neznano

Mojca Volkar Trobevšek je učiteljica leta 2026 in bo zastopala Slovenijo na svetovnem izboru učiteljev Global Teacher Prize.
Špela Kuralt19. 5. 2026 | 14:10
13:39
Novice  |  Kronika  |  Doma
LJUBLJANA ŽALUJE

Po petkovi tragediji v Ljubljani župan Janković na robu solz: »Si ne predstavljam, kako je izgubiti otroka«

Preiskava tragične nesreče še poteka, zato uradnih izsledkov še ni, je pa direktor LPP kljub temu naslovil nekaj ugibanj in govoric, ki se pojavljajo po družabnih omrežjih.
19. 5. 2026 | 13:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Se bo črna statistika letos ponovila?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Na poti skozi Evropo: kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Deček po vikendu pri očetu prišel v vrtec z vidnimi poškodbami, babica Lucija ogorčena: »Na obrazu se mu pozna odtis dlani, vzgojiteljice pa niso obvestile nikogar!« (FOTO)