Pred dedkom si je morala gola umivati zobe

ZLORABIL TRI VNUKINJE

Danes 85-letnik iz okolice Ljubljane je več let spolno zlorabljal tri vnukinje. Dejanja je zdaj priznal.

Dedek iz pekla. S temi besedami bi lahko opisali danes 85-letnega moškega iz okolice Ljubljane, ki se je pred 20 leti spolno izživljal nad svojimi tremi mladoletnimi vnukinjami. Tega, kar se jim je zgodilo pri starosti okoli 10 let, nikoli ne bodo pozabile. Še manj, da jim je to storila oseba, ki bi jih morala varovati. Dogajalo se je med letoma 2005 in 2011 v času praznikov in počitnic. Prvo deklico je večkrat zvečer pred spanjem umival tako, da jo je z roko otipaval po mednožju, zobe pa si je potem morala umiti gola. V postelji v spalnici jo je nato še s prsti otipaval po golih prsih, ...