Dekle v prodajalko zalučalo sladoled in jo zgrabilo za lase, a to še ni bilo vse

ROMI SEJEJO STRAH

Prav tisti dan je minister za notranje zadeve Poklukar v Novem mestu pohvalil boljšo varnostno situacijo.

»V torek, to je tisti dan, ko je Novo mesto zajelo silovito neurje in ko se je v dolenjski prestolnici mudila vlada, sem bila popoldne v službi v trgovskem centru v Bršljinu. Nekaj čez pol četrto sem peljala ven smeti. Smetnjake imamo zadaj, za centrom, kamor se tudi zaposleni umaknejo na cigareto in kamor kupci ne hodijo, pogosto pa sem zaidejo Romi. Pogovarjala sem se po telefonu, ko je do mene pristopila ciganka, ki je bila za centrom v družbi dveh fantov in še enega dekleta. Rekla mi je, če ji dam cigareto. Odvrnila sem ji, da je nimam in da niti nimam časa ter da naj se umakne. Potem je ...