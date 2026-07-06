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Huda nesreča na mostu čez Kamniško Bistrico: delavca padla v reko, 23-letnik umrl

Stala sta v žlici bagra, ta je zanihala.
Most, na katerem so potekala dela in kjer se je zgodila nesreča, je novi most čez Kamniško Bistrico. FOTOGRAFIJE: Voranc Vogel

Most, na katerem so potekala dela in kjer se je zgodila nesreča, je novi most čez Kamniško Bistrico. FOTOGRAFIJE: Voranc Vogel

Delavcu po padcu ni bilo pomoči.

Delavcu po padcu ni bilo pomoči.

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

 FOTO: Voranc Vogel

 FOTO: Voranc Vogel

Most, na katerem so potekala dela in kjer se je zgodila nesreča, je novi most čez Kamniško Bistrico. FOTOGRAFIJE: Voranc Vogel
Delavcu po padcu ni bilo pomoči.
FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel
 FOTO: Voranc Vogel
S. F., STA
 6. 7. 2026 | 06:05
1:58
A+A-

V soboto nekaj pred osmo uro zjutraj se je na Šaranovičevi cesti v Domžalah na gradbišču novega mostu čez reko Kamniško Bistrico zgodila huda delovna nesreča. Dva delavca sta med podiranjem odra skupaj z bagrsko žlico padla v reko. Nesreča se je zgodila v času, ko sta delavca med izvajanjem del stala v žlici bagra, ta je zanihala, tako da sta zaradi izgube ravnotežja padla iz nje.

Eden od njiju se je lažje poškodoval in je sam poiskal zdravniško pomoč, drugi, po neuradnih podatkih 23-letni Dženis Emrić, pa je umrl. Posredovali so gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale, ki so zavarovali območje in delavca prenesli iz vode, izvajali temeljne postopke oživljanja ter pomagali reševalcem Nujne medicinske pomoči Domžale pri oskrbi in prenosu poškodovanega v reševalno vozilo. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer pa je poškodovani delavec umrl.

Delavcu po padcu ni bilo pomoči.
Delavcu po padcu ni bilo pomoči.
FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel

Kriminalisti so opravili ogled kraja dogodka, udeležili sta se ga tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka. Nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil ter ugotavljanje okoliščin dogodka, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Most, na katerem so potekala dela in kjer se je zgodila nesreča, je novi most čez Kamniško Bistrico, saj je visoka voda avgusta 2023 dotedanji most odnesla, tako kot še dva mosta čez to reko. Nadomestili so ga z dvema montažnima mostoma, po katerih so se ljudje vozili vse do maja, ko so ju zaradi na novo postavljenega odstranili. Od maja so na novem mostu in ob njem rušili temelje montažnega mosta in asfaltirali dostope za to pomembno ne le prometno, ampak tudi rekreacijsko povezavo.

FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel
 FOTO: Voranc Vogel
 FOTO: Voranc Vogel

23 let je imel nesrečni delavec.

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