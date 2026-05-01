Delavca usmrtila jeklena konstrukcija, po razveljavitvi sodb vnovično sojenje trojici pred novim senatom

Skoraj 17 let po delovni nesreči, ki se je zgodila med gradnjo celjske tržnice in v kateri sta umrla delavca iz BiH, bodo morali trije iz šesterice, ki jih je preganjalo tožilstvo, znova sesti na zatožno klop. Višji sodniki so namreč razveljavili obsodilno sodbo dvema in del oprostilne sodbe še enemu od njih. V nesreči sta 30. julija 2009 umrla gradbena delavca, stara 51 in 35 let, oba državljana BiH na začasnem delu v Sloveniji, ker ju je pod seboj pokopala jeklena konstrukcija. V času tragičnega dogodka sta bila na gradbišču in se pogovarjala, ko je upravljavec avtodvigala z nosilno verigo, ki je zanihala, zadel v več ton težko prečno kovinsko konstrukcijo. Ta se je delno porušila in zadela delavca. Eden je umrl na kraju nesreče, drugi v bolnišnici. Tožilstvo je na zatožno klop posadilo šest ljudi in jim očitalo ogrožanje varnosti pri delu in povzročitev splošne nevarnosti. Celjski sodnik Zoran Lenovšek je junija 2023 presodil, da je mogoče krivdo zaradi ogrožanja varnosti pripisati zgolj dvema.

Na pogojno enoletno zaporno kazen s preizkusno dobo leto in pol je obsodil Ernesta Pušnika, ki je bil odgovoren za rušenje stare tržnice in posamična dela na gradbišču nove, ter Franca Šprajca, takratnega delovodjo, ki je bil v neposredni bližini kraja nesreče. Oba je takrat spoznalo za kriva ogrožanja varnosti. Preostale štiri, Natašo Rovan Gračner, Cvitka Feraro, Dušana Bratuška in Draga Kneza, je zaradi pomanjkanja dokazov oprostil obtožb.

A višji sodniki so po opravljeni javni seji razveljavili obsodbo Pušnika in Šprajca, po uradni dolžnosti pa tudi del oprostilne sodbe za Feraro. Po poročanju Dnevnika bo ponovljeno sojenje trojici potekalo pred novim sodnikom.