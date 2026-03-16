NA GRADBIŠČU

Delavca zasulo, policija preiskuje kaznivo dejanje

Devetintridesetletnik se je v delovni nesreči hudo poškodoval.
Hudo poškodovanega delavca so kasneje zdravniško oskrbeli v šempetrski bolnišnici (simbolična fotografija). Foto: Dejan Javornik
B. K. P.
 16. 3. 2026 | 16:39
1:06
A+A-

Minulo soboto dopoldne se je na gradbišču na območju naselja Batuje zgodila delovna nezgoda, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica. »Po doslej zbranih podatkih se je nezgoda zgodila na gradbišču v bližini ene izmed stanovanjskih hiš med gradnjo kanalizacije, v njej pa se je predvidoma huje poškodoval 39-letni delavec ene izmed gospodarskih družb. Po prvih podatkih se je nanj v izkopani jami usul približno kubični meter zemlje oziroma ilovice,« je podrobnosti nesrečnega dogodka opisal tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik. Kot je dodal, so policisti o nezgodi obvestili tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici ter pristojno delovno inšpekcijsko službo. Hudo poškodovanega delavca so kasneje zdravniško oskrbeli v šempetrski bolnišnici, policija pa okoliščine nesreče preiskuje v smeri suma kaznivega dejanja Povzročitev nevarnosti pri gradbeni dejavnosti (po tretjem odstavku 315. člena Kazenskega zakonika (KZ-1)).

