Delavec pokrival les s folijo, ni se končalo dobro, saj so ga morali odpeljati

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so policisti Policijske postaje Idrija ta ponedeljek ob 13.54 obravnavali delovno nezgodo v eni od gospodarskih družb na Cerkljanskem, v kateri se je med delom poškodoval 52-letni delavec. V nogo ga je zadel hlod, zaradi česar je končal v ljubljanskem kliničnem centru.

»Ugotovljeno je bilo, da je omenjeni delavec včeraj okoli 13.30 ure sam na zunanjem skladišču les pokrival s PVC folijo. Pri tem se mu je s kupa nenadoma zavalil manjši hlod (premera od 15 do 20 cm) in ga zadel v levo nogo (poškodba gležnja) zaradi česar je delavec padel po tleh. Pri delu je omenjeni delavec uporabljal ustrezno zaščitno opremo. S strani pristojne službe so bili na kraj napoteni reševalci NMP ZD Idrija, zdravniška pomoč mu je bila nudena v ZD Idrija. Po nudeni oskrbi je bil odpeljal na nadaljnji pregled v ljubljanski klinični center,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.

O nezgodi so obvestili pristojno delovno inšpekcijsko službo. O vseh ugotovitvah bo podano tudi poročilo pristojnemu Državnemu tožilstvu v Novi Gorici.