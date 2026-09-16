Delavec v Ljubljani hudo poškodovan pri barvanju: pištola ga je zadela v glavo

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V torek okoli 17. ure se je zgodila huda nesreča pri delu, v kateri se je poškodoval delavec. Po doslej znanih podatkih je opravljal barvanje s posebno pištolo, ki deluje pod pritiskom. Med delom naj bi pištolo iz za zdaj še neznanega razloga odneslo iz tlačnega soda z zrakom, nato pa je delavca zadela v predel glave.
Po prvih informacijah je delavec utrpel hujše poškodbe, vendar njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo.
Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
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