Delavec v Ljubljani hudo poškodovan pri barvanju: pištola ga je zadela v glavo

V torek okoli 17. ure se je zgodila huda nesreča pri delu, v kateri se je poškodoval delavec. Po doslej znanih podatkih je opravljal barvanje s posebno pištolo, ki deluje pod pritiskom. Med delom naj bi pištolo iz za zdaj še neznanega razloga odneslo iz tlačnega soda z zrakom, nato pa je delavca zadela v predel glave.

Po prvih informacijah je delavec utrpel hujše poškodbe, vendar njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo.

Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.