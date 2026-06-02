Delavec zgrmel s petih metrov, hudo je poškodovan

Policisti PP Šentjernej so bili včeraj, 1. junija 2026, nekaj po 19. uri obveščeni o nesreči pri delu v okolici Šentjerneja. Zbrali so obvestila, opravili ogled kraja dogodka in ugotovili, da se je nesreča zgodila pri prekrivanju strehe. 45-letni delavec je pri sestopu stopil na prečno letev, ki je popustila, zaradi česar je padel z višine približno petih metrov. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo, dodajajo na PU Novo mesto.

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto posredovali v nujnih primerih in na številko 113 prejeli 268 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe in tatvin.