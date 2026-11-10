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RAVNE NA KOROŠKEM

Delovna nesreča na Koroškem: poškodovanega delavca odpeljali v bolnišnico

Kako hude poškodbe je utrpel delavec in kaj natančno se je zgodilo, za zdaj ni znano.
Reševalci so poškodovanca nato oskrbeli in ga z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. FOTO: Blaž Samec
Reševalci so poškodovanca nato oskrbeli in ga z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. FOTO: Blaž Samec
M. U.
 10. 11. 2026 | 18:00
 10. 11. 2026 | 21:46
0:59
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Na Ravnah na Koroškem se je zjutraj zgodila delovna nesreča. V industrijskem objektu se je med delom poškodoval delavec, ki je potreboval zdravniško pomoč, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.

Tako se je ob 7.24 na Koroški cesti na Ravnah na Koroškem v enem od industrijskih objektov med delovnim procesom poškodoval delavec.

Na kraj nesreče so prihiteli gasilci PGE Koroški gasilski zavod, ki so poškodovanemu delavcu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči. Reševalci so poškodovanca nato oskrbeli in ga z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.

Kako hude poškodbe je utrpel delavec in kaj natančno se je zgodilo, za zdaj ni znano.

 

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