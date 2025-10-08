Delovna nesreča s tragičnim koncem: prelomila se mu je deska, padel je na beton

V torek popoldne se je v enem izmed naselij na območju PU Nova Gorica zgodila huda delovna nesreča, ki je žal terjala življenje. 72-letni slovenski državljan je med gradbenimi deli padel z odra in kasneje umrl v bolnišnici.

Nesreča se je zgodila okoli 17. ure, ko je moški izvajal gradbena oziroma rekonstrukcijska dela na stanovanjskem objektu. Med delom se mu je na odru prelomila deska, zaradi česar je padel z višine približno dveh metrov na betonska tla. Hudo poškodovan je obležal na tleh.

Padec je slišal moški v bližini in takoj poklical na pomoč. Reševalci NMP ZD Nova Gorica so poškodovanega oskrbeli in ga prepeljali v šempetrsko bolnišnico.

Kljub zdravniški pomoči je umrl

Ob 21.01 so policisti prejeli obvestilo, da je moški v zdravstveni ustanovi poškodbam podlegel. O dogodku so obvestili pravosodne organe. Preiskovalni sodnik je odredil sodno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Policisti bodo o vseh ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.