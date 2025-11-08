Deložiranka Zlatka Olah mora vrniti astronomsko odškodnino

SODNIŠKI PING PONG

Zlatki Olah so zaradi dolga prodali stanovanje, vrhovni sodniki so ji naložili plačilo visoke odškodnine, poleg tega še sodnih stroškov in obresti.

Zlatka Olah iz Pirana je izgubila pravdo proti državi. Vrhovno sodišče je namreč, potem ko je ustavno januarja letos razveljavilo sodbo in jo vrnilo v ponovno odločanje, spet odločilo v prid države. Tožnica Olahova je zahtevala odškodnino zaradi domnevno nepravilnega ravnanja sodišč pri prisilni prodaji njenega trisobnega stanovanja in shrambe v Luciji, ki je bilo zaradi nekaj tisoč evrov dolga, kot je navedla, na dražbi prodano 15. maja 2014. Odškodnino, ki bi ji po njenem mnenju pripadala, je ocenila na 85.607 evrov; 57.680 evrov za razliko med ocenjeno vrednostjo prodanih nepremičnin za ...