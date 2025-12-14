Dementni stanovalec usodno padel z balkona, v domu molčali

KAJ SE JE DOGAJALO

Za tragedijo je javnost izvedela naključno.

V SeneCuri v Radencih, enem najsodobnejših domov v državi, dobra stotnija zaposlenih zgledno skrbi za okoli 180 starejših iz Pomurja in širšega dela Slovenije, žal pa včasih njihov mirni vsakdan pretrga žalostna, celo tragična zgodba. Tako je bilo tudi konec oktobra letos, ko se je govorilo o poskusu samomora, ki se je čez nekaj dni končal s smrtjo. A kot je potrdila preiskava, je šlo za nesrečno naključje. Šli smo po sledeh zgodbe, ki so nam jo zaupali svojci pokojnega varovanca. 28. OKTOBRA se je zgodila tragična nesreča. Stanovalec oddelka za dementne osebe je odtaval na teraso v prvem ...