Deset let na begu: v Slovenijo predali državljana, ki so ga iskali s tiralico

V Slovenijo so v četrtek predali državljana Kosova in Slovenije, ki je bil že dlje časa mednarodno iskan in je bil na begu od leta 2016. Zoper njega je Okrožno sodišče v Kopru razpisalo tiralico, mednarodno tiralico ter evropski nalog za prijetje in predajo. Kriminalisti so v tem času izvajali aktivnosti za izsleditev obdolžene osebe ter usklajevali delo enot na nacionalni in mednarodni ravni v okviru schengenskega območja, Evropske mreže za ciljno iskanje oseb (ENFAST) in Mednarodne organizacije kriminalistične policije Interpol.

Kot posledica dolgotrajnih aktivnosti so osebo prijeli 10. januarja na Hrvaškem. O prijetju so obvestili pristojno sodišče, ki je po izvedenem postopku s hrvaškimi pravosodnimi organi policiji odredilo, naj se poveže s hrvaško policijo in izvede predajo osebe iz Hrvaške v Slovenijo. Primer po navedbah policije potrjuje pomen vztrajnega in dolgoročnega sodelovanja pristojnih organov pri odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj ter pri iskanju oseb na begu, ne glede na čas, ki je pretekel od storitve kaznivih dejanj.