Desetletnik iz okolice Novega mesta ustrelil psičko v oko!

GROZLJIVO

V romskem naselju so razmere vedno bolj napete.

»Pika ima v očesu še vedno metek, operacija bi bila namreč preveč tvegana. Na to oko je zdaj tudi slepa,« je ob našem obisku dejala Dolores Koprivšek iz romskega naselja pri Novem mestu. Pove, da je psičko ustrelil 10-letni sosed, in še zatrdi, da je to naredil nalašč po navodilih svoje babice. V naselju je namreč precej nesoglasij, ki občasno izbruhnejo tudi v nasilje. »Tu pri nas je kot vojno stanje, še hujše kot med Ukrajino in Rusijo,« pravi sogovornica. Napetosti smo občutili tudi mi ob našem obisku, saj nam moški prepovedal vožnjo po poti v naselje, ko smo povedali, da se zanimamo za ...