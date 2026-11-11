Detomorilke Kristine ne pustijo na prostost: »Ko slišiš, kdo bi se lahko vrnil v Sežano, te spreleti groza«

PONOVITVENA NEVARNOST

Kristina Mislej na Hrvaškem prestaja 20-letno zaporno kazen, ker je umorila svoja otroka.

Kristina Mislej je zagrešila enega najhujših zločinov: umorila je lastna otroka. Bila sta premajhna, da bi se lahko ubranila matere, ki ju je med spanjem davila in nazadnje zadavila. Po 17 letih in sedmih mesecih prestajanja odmerjene 20-letne zaporne kazni je bil znova vložen predlog za njen pogojni odpust. V skladu s hrvaškim zakonom o izvrševanju kazni zapora lahko predlog vložijo zapornik, njegov pooblaščenec, družinski člani z njegovim soglasjem ali državni tožilec. Kristino Mislej, ki ima tudi hrvaško državljanstvo, so na njeno željo premestili v Požego, kjer je edini ženski zapor na ...