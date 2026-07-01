Devet let v zapor, ker je usodno poškodoval Stanislava Knaflja, Marka izdale DNK sledi (FOTO)

Na devet let zapora je bil danes na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojen Marko Belcl. In sicer zato, ker je 18. marca 2021 Stanislavu Knaflju sredi gozda v Zgornji Duplici pri Grosupljem povzročil posebno hude telesne poškodbe, da je zaradi njih naslednjega dne umrl.

Četudi je obramba predlagala oprostilno sodbo, češ da v spisu ni dovolj dokazov za trditve, da ga je udaril prav Belcl, je sodnica Maja Povhe pritrdila tožilki Petri Vugrinec, da temu ni tako. Na kraju samem so namreč našli njegove DNK sledi, med drugim tudi na Knafljevi roki. Upoštevati pa je treba tudi druge v spisu zbrane podatke, kot so posnetki cestnih videokamer in podatki iz baznih postaj, ki kažejo, na katerem območju se je takrat nahajal njegov mobilni telefon.

Za Stanislava Knaflja so bile poškodbe usodne. FOTO: Dejan Javornik

Spomnimo. Na prvem sojenju so bili za isto kaznivo dejanje poleg Belcla obsojeni še brata Grm Marjan in Mihael ter Marjan Brajdič. A ker je višje sodišče sodbo razveljavilo, je morala Povhetova sojenje ponoviti. Tožilka Vugrinec je nato 16. januarja letos umaknila obtožnico zoper brata Grm in Brajdiča, saj da z gotovostjo ni možno dokazati, da so bili kot sostorilci na kraju kaznivega dejanja 18. marca 2021.

PODROBNEJE O TEM, KAJ JE SODNICA OB RAZGLASITVI SODBE SPOROČILA OBTOŽENEMU BELCU, V JUTRIŠNJIH SLOVENSKIH NOVICAH.