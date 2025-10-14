Devetošolcu Vetrim (20) vzel 68.000 evrov, sodišče v Mariboru zdaj izreklo kazen

Mariborsko sodišče je po sklenjenem sporazumu s tožilstvom 20-letnega državljana Kosova Vetrima Gashija zaradi kaznivih dejanja izsiljevanja in poskusa izsiljevanja dveh mladoletnikov januarja letos obsodila na dve leti zapora. Ob tem mu je sodišče podaljšalo pripor in naložilo vračilo 68.000 evrov ter mu izreklo triletni izgon iz Slovenije.

Gashi naj bi po za zdaj še nepravnomočni sodbi devetošolca izsiljeval s pomočjo mladoletnika, skupaj pa naj bi od žrtve v več obrokih z grožnjami pridobila 68.000 evrov. Kazenski postopek zoper mladoletnega sostorilca sicer poteka v tajnosti in ločeno, za zdaj pa še ni pravnomočno zaključen.

Izsiljeval po telefonu preko družbenega omrežja

Kot sledi iz sporazuma med Gashijem in tožilstvom, naj bi Gashi takrat osnovnošolca izsiljeval po telefonu preko družbenega omrežja ter s pomočjo mladoletnega sostorilca. Ta je žrtvi govoril o Gashiju kot o nevarnem narkomanu, ki je že sedel v zaporu, zaradi česar se je mladoletnik znašel v stiski in je januarja od doma v več obrokih vrstniku skupaj predal kar 68.000 evrov. Storilca sta si denar nato razdelila.

V drugem primeru je Gashi izsiljeval še enega mladoletnika, se z njim celo dobil, vendar na koncu denarja ni prejel, tako da je ostalo zgolj pri poskusu. Kriminalisti so ga prijeli 27. februarja, vse odtlej pa je obtoženi v priporu.