Dijaka Gimnazije in srednje šole Kočevje po napadu Romov odpeljali na urgenco, znano je njegovo stanje

Poročali smo, da je v Kočevju okoli devete ure prišlo do novega incidenta, v katerega sta bila vpletena dva mlada Roma. Po poročanju prič sta napadla dijaka Gimnazije in srednje šole Kočevje, ki je s sošolci čakal pred vhodom v tamkajšnji zdravstveni dom, kjer so imeli dijaki sistematski pregled.

Na Policijski upravi Ljubljana potrdili, da obravnavajo dogodek pred ZD Kočevje

»V okviru varstva osebnih podatkov, posebej spoštovanja določil 287. člena Kazenskega zakonika in interesa preiskave lahko povemo, da smo bili danes, okoli 9. ure, obveščeni o dogodku v okolici zdravstvene ustanove na območju Kočevja. Po do sedaj znanih podatkih je prišlo do nasilnega dejanja, v katerem sta dve osebi telesno poškodovali mladoletnega oškodovanca. Policisti v povezavi z dogodkom vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo, ter že opravljalo posamična preiskovalna dejanja za prepoznavo in izsleditev osumljencev, kakor tudi zbirajo obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja z elementi nasilja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je navedla Špela Škoporc, predstavnica za odnose z javnostmi na PU Ljubljana.

Policisti v povezavi z dogodkom vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo

Odpeljali so ga na urgenco

Po poročanju POP Tv so ga morali zaradi več udarcev v obraz odpeljati na urgenco. Tam so ugotovili, da je utrpel več udarcev v predel obraza, poškodovan pa je imel tudi en zob. Dijak sicer v dogodku ni utrpel hujših poškodb, zato so ga z urgence že odpustili v domačo oskrbo, nam je še povedal Kuduzović, ki je o incidentu obvestil tudi Policijo.

Kočevski župan Gregor Košir je za STA dogodek potrdil. Kot mu je znano, so oba storilca že identificirali, oba pa naj bi bila pripadnika romske skupnosti.

Ravnatelj ene od kočevskih srednjih šol je za POP TV pojasnil, da uradnih informacij za zdaj nima, je pa potrdil, da so imeli njihovi dijaki dopoldan sistematski pregled, med katerim se je zgodil incident.

Po besedah prič je bilo vse sprva mirno

»Pogovarjali smo se in se brigali zase, ko sta do nas pristopila dva Roma,« je povedala ena izmed dijakinj za portal Dolenjskainfo. Druga je dodala, da enega izmed napadalcev pozna še iz osnovne šole: »Bil je moj sošolec v petem razredu, star je 17 let. Drugi, nekoliko starejši, je bil tam z majhnim otrokom.«

Nato je prišlo do izbruha nasilja. »Eden od Romov je mojega sošolca vprašal, zakaj ga gleda, v naslednji sekundi pa sta ga oba napadla. Eden ga je držal za vrat, drugi ga je tepel. Porinila sta ga v okno, udarjala po obrazu in mu izbila zob. Bil je ves krvav,« so pretreseno pripovedovale sošolke napadenega dijaka.

Na kraj dogodka je kmalu po napadu prispel direktor Zdravstvenega doma Kočevje Emir Kuduzović, ki je potrdil, da se primer že obravnava. »S primerom se ukvarjajo kriminalisti, varnostna kamera na stavbi pa je dogajanje skoraj zagotovo posnela,« je pojasnil za omenjeni medij.