Grozljiva smrt Anje (18): medtem ko je dijakinja umirala, je bodoča zdravnica spala

SOJENJE

Klara Cvenkel zanika, da je iz malomarnosti povzročila smrt dijakinje, Anjini sošolci pa so prepričani, da ni prepoznala resnosti takratne situacije.

Osemnajstletna dijakinja Anja, ki je umrla 26. avgusta 2017 med maturantskim izletom na otoku Krf, je dan prej – tako je prepričano tožilstvo – zaman iskala pomoč pri danes 31-letni specialistki dermatologije Klari Cvenkel. Anjina sošolka Mia G. ne more pozabiti, kako slabotno je bilo takrat nesrečno dekle. Z drugimi dijaki se je okoli štirih ali petih zjutraj vrnila iz nočnega kluba. Pred tem so bili na grški večerji in že takrat je Anji postalo slabo in je bruhala, zato sta jo po večerji s prijateljico Evo B. pustili v hotelu. »Spomnim se, da je ležala na postelji in da me takrat ni ...