Smrt 18-letne Anje na maturantskem izletu na Krfu: s hudimi bolečinami jo je pustila ležati

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je danes začelo sojenje 31-letnI Klari Cvenkel zaradi smrti 18-letne Anje med maturantskim izletom na grškem otoku Krf avgusta 2017. Ko je Anja skupaj s sošolci prispela tja, so jim predstavniki agencije Collegium Mondial Travel, kot so v preiskavi razlagale priče, sporočili, da se lahko v primeru kakršnih koli zdravstvenih težav na pomoč obrnejo na njihov t. i. medicinski tim za prvo pomoč. Za Anjo in njene sošolce je bila določena Cvenklova, takrat študentka tretjega letnika medicinske fakultete.

26. avgusta 2017 je umrla dijakinja

Zdravstveno stanje se je Anji začelo poslabševati v četrtek zvečer, 24. avgusta. Takrat je bila skupaj s sošolci še na tradicionalni grški večerji, nato, ko bi morala z njimi v nočni klub na zabavo, pa je imela tako hude bolečine v trebuhu, da so jo morali odpeljati v hotel. Z njo je tam ostala njena najboljša prijateljica, pozneje se jima je pridružil še en fant. Odločila sta se, da bosta najprej poiskala Klaro. Ta Anjinega stanja takrat, kot je zatrdila Cvenklova, sicer danes specialistka dermatologije, ni prepoznala kot življenjsko ogrožajočega oziroma stanja, ki bi zahtevalo takojšnjo, urgentno bolnišnično obravnavo. »Informacije, ki sem jih imela v prvem stiku z njo, sem takrat razumela v kontekstu težav, ki jih je Anja sama opisovala. In to v povezavi z menstruacijo,« je včeraj zatrdila v zagovoru. In še, da je pred tem ni poznala in da tudi ni imela nobenih informacij o njenem predhodnem zdravstvenem stanju.

Klara Cvenkel trdi, da Anjinega stanja ni prepoznala kot življenjsko ogrožajočega. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Za nasvet se je nato obrnila na člana ekipe nujne pomoči Jaka V. In ta, tako trdi obtožena, ji je naročil, naj izmeri temperaturo, ji dá tableto proti slabosti in rehidracijsko tekočino. V primeru, da se stanje ne bo izboljšalo, pa da bo morala zjutraj šla v bolnišnico. »Tako sem tudi ravnala,« je zatrdila. Odšla je spat in vse do zjutraj, tako trdi, je več ni nihče klical. In ko je Anjo nato videla zjutraj, je takoj vedela, da gre za urgentno stanje. Do prihoda reševalcev jo je oživljala skupaj z enim od dijakov. Anja je umrla 26. avgusta 2017. »Zelo mi je žal, da je Anja umrla, in iskreno mi je žal tudi za njeno družino in vse, ki so jo imeli radi,« je v zagovoru med drugim še povedala obtožena.

Obtožena je storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti.

Tožilstvo Cvenklovi očita storitev kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, saj da bi kot študentka medicine in članica ekipe prve pomoči ob vedenju, da ima Anja zdravstvene težave, morala ukrepati in angažirati zdravniško, zdravstveno pomoč. Sojenje se bo nadaljevalo 12. oktobra.

PODROBNEJE O DOGAJANJU V HOTELU NA KRFU, KJER JE SVOJE ZADNJE URE MATURANTSKEGA IZLETA PREŽIVELA NESREČNA DIJAKINJA, V TORKOVIH SLOVENSKIH NOVICAH.