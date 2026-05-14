Dilal listke, prepojene z mamili?! Uživalci naj bi potem ležali po tleh mariborske avtobusne postaje (FOTO)

NI PRIZNAL

Gorazdu Bučarju očitajo preprodajo sintetičnega kanabisa.

Na mariborski sodniji se je ta teden nadaljevala glavna obravnava na sojenju 37-letnemu Štajercu Gorazdu Bučarju, obtoženemu trgovine z drogo, ker je preprodajal lističe, prepojene s sintetičnim kanabinoidom, kar je imelo za posledico, da so septembra lani uživalci ležali na mariborski avtobusni postaji. Ni priznal Bučar je v priporniški celici končal konec septembra lani, ko so ga policisti Policijske postaje Maribor I prepoznali kot moškega, ki naj bi prodajal nevarno drogo, ki je povzročila, da so njeni uživalci neodzivni ležali na tleh glavne mariborske avtobusne postaje. Na zatožno klop ...