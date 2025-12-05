Dilerji na udaru! Od jutra hišne preiskave na območju Nove Gorice in Ljubljane

Kriminalisti Policijske uprave Nova Gorica od jutranjih ur dalje po odredbi sodišča opravljajo hišne preiskave na več lokacijah na območju Policijske uprave Nova Gorica in na območju PU Ljubljana zaradi kaznivih dejanj s področja s področja organizirane kriminalitete oziroma s področja prepovedanih drog.

Šestim osebam odvzeli prostost

Tako so zaenkrat šestim osebam odvzeli prostost in je bilo zoper njih odrejeno pridržanje, ki bo trajalo, dokler bodo za to podani zakonski razlogi. Operativne aktivnosti v tem trenutku še potekajo, predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Novogoriški kriminalisti in policisti omenjene aktivnosti izvajajo ob pomoči kriminalistov in policistov PU Ljubljana in Koper ter sodelovanju kriminalistov mobilnih Oddelkov sektorjev kriminalistične policije, kriminalistov Uprave kriminalistične policije ter policisti Specialne enote Policije.

Drugih podrobnosti v tej fazi predkazenskega postopka zaenkrat še ne morejo posredovati, so navedli na PU Nova Gorica.