Dimniški požar na smučarski koči, dve osebi v zdravstveni nevarnosti (FOTO)

Ob prihodu prvih gasilcev so člani Prostovoljnega gasilskega društva Kotlje že izvajali notranje gašenje. Pri intervenciji so sodelovali tudi gasilci PGD Ravne na Koroškem, ki so objekt varovali z zunanje strani ter pomagali pri nadaljnjih postopkih v sodelovanju s Koroškim gasilskim zavodom.

Požar je bil uspešno pogašen, prostori objekta pa so bili zaradi močne zadimljenosti temeljito prezračeni in pregledani. Med intervencijo sta se dve osebi nadihali dima in sta bili predani v nadaljnjo zdravstveno oskrbo.

Vzrok požara še ni uradno potrjen, gasilci pa ob tem ponovno opozarjajo na pomen rednega pregleda in vzdrževanja dimniških naprav, saj lahko tovrstni požari ob neustreznem stanju hitro prerastejo v resno nevarnost za ljudi in objekte.